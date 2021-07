Mathieu est vacciné et demande s'il est obligé de porter un masque dans l'avion: voici la réponse

Avec ce début de mois de juillet et les nombreux assouplissement en ce qui concerne les voyages, nous recevons beaucoup d'interrogations via le bouton orange Alertez-nous. Comme Mathieu, qui demande: "Je suis vacciné. Dois-je quand même porter un masque dans l'avion?"

La réponse est oui. "Même vacciné, le masque reste obligatoire à bord de l'avion. Mais renseignez-vous avant d'embarquer car les règles diffèrent d'une compagnie aérienne à l'autre. La majorité des compagnies acceptent le masque en tissu, on peut le porter dans certains aéroports mais pas à bord. Ce doit être un masque chirurgical et des fois même un FFP2", précise Fanny Linon en direct sur le plateau du RTL Info 13h.

"L'âge minimum diffère aussi d'une compagnie à l'autre. Par exemple, pour Ryanair et Brussels Air Lines, le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans alors que pour Air France, là c'est à partir de 11 ans". Pensez donc à vérifier via la compagnie aérienne que vous empruntez pour être sûr des conditions.

Et "si c'est un vol long courrier, n'oubliez pas de prendre plusieurs masques avec vous. On le sait, il faut le changer régulièrement, toutes les 4 heures pour les chirurgicaux et 8h pour les FFP2".

Des choses utiles à prendre lorsqu'on voyage ?

Du gel hydroalcoolique, un thermomètre. "Au niveau des antidouleurs soit du paracétamol soit des anti-inflammatoires. On les déconseillait parce qu'on pensait qu'ils avaient un effet aggravant sur le covid, ce qui a finalement été démenti".

Des choses inutiles ? "Les gants en latex, mieux vaut se laver les mains régulièrement".