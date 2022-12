Les températures baissent, les dépanneurs très sollicités: nous avons suivi un patrouilleur en intervention

Ces températures très froides mettent à mal le moteur des voitures, principalement les batteries. Les dépanneurs interviennent donc pour aider les automobilistes à démarrer dans le froid. Nous avons suivi un patrouilleur ce matin dans la région de Charleroi.

Le soleil n'est pas encore levé que Jérôme prépare son camion et surtout ses batteries qui pourraient aider plus d'un automobiliste ce matin. "Elles sont généralement assez vieilles", explique le technicien. "Il faut donc penser à les changer car elles n'ont plus du tout la même capacité de charge."

Rapidement, Jérôme reçoit une première sollicitation du dispatche, le centre qui réceptionne les appels. Un automobiliste est en détresse. Jérôme part de Houdeng pour Charleroi, à 25 kilomètres. "Son véhicule ne démarre plus", indique-t-il. "En général c'est la batterie mais ça peut-être autre chose aussi."

Un homme l'attend devant son garage. "J'ai appelé Touring Secours et en 20 minutes, ils étaient là", confie-t-il.

Une fois arrivée sur place, Jérôme détecte directement à l'oreille que le problème vient bel et bien de la batterie.

À peine terminée, une autre intervention est demandée. À quelques kilomètres de la dernière et pour une autre batterie. "Quand je mets le contact, ça fait 'tac tac tac'", dit l'automobiliste. Il n'a pas changé sa batterie depuis 8 ans alors que la durée de vie moyenne est de 5 années. Pas le choix: il faut la remplacer. Aussitôt dit, aussitôt fait par Jérôme. "Une bonne mise en route", se réjouit l'automobiliste dans sa voiture de nouveau démarrée.

Jérôme peut reprendre ces interventions l'esprit tranquille. Elles s'annoncent nombreuses ces prochaines heures et ces prochains jours.