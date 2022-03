Mauvaise nouvelle, les prix de l'essence augmenteront dès demain

Les prix maxima de l'essence seront en hausse à partir de ce samedi, annonce le SPF Économie vendredi.



Dans le détail, les prix maxima à la pompe de l'essence 95 RON E5 et de l'essence 95 RON E10 atteindront respectivement 1,9180 euro le litre (+0,101 euro) et 1,8290 euro le litre (+0,053 euro). Pour l'essence 98 RON E5 et la 98 RON E10, les nouveaux prix maxima sont de 1,9560 euro le litre (+0,108 euro) et 1,9070 euro le litre (+0,098 euro). En revanche, les prix du gasoil diesel (application chauffage) seront en léger recul, à 1,4071 euro le litre (-0,0017 euro) pour une commande de moins de 2.000 litres et à 1,3766 euro le litre (-0,0017 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres.