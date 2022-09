Maxime Prévot inquiet face au "choc sociétal majeur qui se prépare"

Maxime Prévot, président des Engagés, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce mardi sur Bel RTL. Il s'est dit très préoccupé par la crise qui touche aujourd'hui les Belges et estime que le autorités n'en font pas assez.

"J'accuse ces gouvernements de non-assistance à personne en danger. Quand on voit que 40% de nos citoyens risquent de basculer dans la précarité, qu'on a déjà aujourd'hui 2 citoyens belges sur trois qui se privent de loisirs, de culture, pour pouvoir simplement disposer encore des moyens suffisants pour se chauffer, pour s'éclairer ou pour se nourrir. Quand on voit le nombre d'indépendants qui sont à deux doigts de basculer vers la faillite. Des commerçant et restaurateurs sont forcés de fermer boutique quelques jours et devoir éventuellement avoir un deuxième job pour nouer les deux bouts. Oui, il y a aujourd'hui un choc sociétal majeur qui se prépare, et je trouve qu'on n'a pas une réaction gouvernementale à la hauteur des enjeux".