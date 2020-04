McDonald's rouvre ses "Drive" à partir de mardi

McDonald's Belgique sera en mesure de rouvrir ses drive-in dès ce mardi, a annoncé l'enseigne de restauration rapide. Ceux-ci avaient été fermés en raison de l'épidémie de coronavirus.



McDonald's dit avoir pris le temps, avec ses franchisés, de revoir les procédures existantes, de les renforcer, et de prendre de nouvelles mesures de protection pour ses travailleurs. Les clients sont invités à privilégier le paiement sans contact ou électronique.

"Ces dernières semaines, avec nos franchisés, nous avons pris le temps de revoir nos procédures existantes, les renforcer et prendre de nouvelles mesures de protection. La santé de nos clients et celle de nos collaborateurs sont plus que jamais notre absolue priorité. Grâce à ces nouvelles mesures, nous sommes en mesure d’accueillir à nouveau nos collaborateurs dans un lieu de travail sûr et de servir à nouveau nos clients", explique Stephan De Brouwer, Directeur Général de McDonald's Belgique.

