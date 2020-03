Mediamarkt, Decathlon, Promod: voici la liste des enseignes qui ferment leurs portes en raison du coronavirus

Plusieurs enseignes ont décidé de fermer tous leurs magasins en raison de l'épidémie de coronavirus. D'autres attendent des consignes officielles.

Decathlon

Decathlon a décidé de fermer lundi tous ses magasins en raison de l'épidémie de coronavirus, a confirmé le porte-parole de l'enseigne d'articles de sport, Thomas Lejeune.

JBC

JBC a décidé de fermer ses 125 magasins ce lundi, à partir de 13h, jusqu'au 3 avril en raison de l'épidémie de coronavirus. L'entreprise indique prendre cette décision dans l'intérêt de la santé de ses employés, de ses clients et de leurs familles. Les commandes des clients livrées en magasin seront envoyées gratuitement à leur domicile, ajoute JBC.

Promod

La fermeture "jusqu'à nouvel ordre" a aussi été décidée au sein de la chaîne Promod, selon un communiqué diffusé en fin de journée. La boutique en ligne reste active.

Exki

L'enseigne belge Exki a également décidé de fermer complètement ses 107 restaurants mondiaux, c'est-à-dire y compris le service à emporter, a confirmé dans l'après-midi le directeur général en charge du marketing, David Esseryk. "Les restaurants avaient déjà fermé, seuls étaient conservés une dizaine de services à emporter", a expliqué M. Esseryck. "Nous devons prendre soin de nos salariés, c'est la priorité. Chacun doit pouvoir rester chez lui." Les travailleurs seront placés en chômage temporaire, a-t-il précisé.

MediaMarkt

La chaîne de magasins MediaMarkt a annoncé mardi par communiqué qu'elle fermait tous ses magasins en Belgique jusqu'à nouvel ordre. Les clients peuvent toujours faire leurs achats en ligne mais les retraits en magasin ne sont désormais plus possibles. Extra a également annoncé la fermeture de ses 42 enseignes en Belgique.

Krëfel

La chaîne de magasins Krëfel a décidé de fermer tous ses magasins pour se concentrer sur les ventes en ligne, a précisé l'enseigne mardi soir sur sa page Facebook. Plus tôt mardi, les magasins Fnac et Vanden Borre avaient également annoncé qu'ils fermaient temporairement leurs points de vente. "Compte tenu de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, nous avons décidé de fermer tous nos magasins jusqu'à nouvel ordre afin d'empêcher la propagation du virus", a écrit l'enseigne de produits électroménagers.

Kruidvat

L'enseigne ferme ses magasins à partir de ce mardi. "La santé de nos clients et employés est au cœur de nos préoccupations. Les nouvelles mesures annoncées par le FOD santé publique nous ont fait décider de fermer temporairement nos magasins en Belgique à partir du mardi 17 mars. En tant que pharmacie dans laquelle nous voulons être là pour nos clients et leur santé, surtout en cette période exceptionnelle, c'est une décision qui a beaucoup d'impact. La santé de nos confrères du magasin et les conseils des autorités belges nous guident afin de prévenir au maximum la propagation du virus. Nous utilisons bien dans un avenir proche, de sorte que nous serons bientôt complètement prêts à vous recevoir dans nos magasins", peut-on lire sur le site du magasin.

Extra

Extra a également annoncé la fermeture de ses 42 enseignes en Belgique.

Paris XL

Toutes les boutiques Paris XL ont fermé leurs portes. "La sécurité de nos clients et de notre personnel sont nos priorités. Nous avons donc décidé de fermer toutes nos parfumeries en Belgique jusqu’à nouvel ordre", peut-on lire sur la page facebook de Paris XL.

Le Conseil national de sécurité avait annoncé une série de mesures de restriction importantes en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Les commerces qui répondent à des besoins vitaux, comme les pharmacies, les magasins d'alimentation et d'alimentation pour animaux sont ouverts durant la semaine et le week-end. Les autres commerces doivent fermer le week-end.

