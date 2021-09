Meghan et Lindsay planquent des légumes partout dans les recettes de leur livre: "Comme ça on s'évite des scènes à table!" (vidéo)

Avec ce libre vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas cuisiner et inviter à la maison. Alix Battard présentait ce modo le livre de Meggan Verschoore et Lindsay Zébier, "A table, ensemble". 75 recettes qui raviront les grands et titilleront les petits.

Vous êtes toutes les deux attachées à la cuisine familiale, à la cuisine conviviale. Est-ce qu’on mange mieux quand c’est un moment partagé ?

"Moi, en tout cas, tous mes petits et grands souvenirs sont liés à la table donc pour moi, oui", répond Meghan.

Qu’est-ce que la cuisine conviviale ?

"C’est d’être ensemble autour d’une table, d’une cuisine, d’un ilot et que tout le monde ait envie de manger les mêmes choses, qu’on ne doive pas réfléchir pour les enfants. Là, c’est vrai que c’est convivial et tout le monde peut profiter", explique Lindsay. Meghan est la cuisinière, Lindsay la photographe et la graphiste.

Est-ce qu’on mange mieux quand l’assiette est belle et que la table est jolie à regarder ?

"Ça fait 6 ans qu’on travaille ensemble. C’est vrai qu’on a cette volonté des belles choses toutes les deux. Pour moi, graphiste et photographe, c’est super important que l’esthétique soit présente, même dans l’assiette de tous les jours", répond Lindsay. "On a toujours voulu faire un projet avec Meghan et on a pu mettre ça en avant dans ce livre."

On voit aussi dans le livre de jolies tables avec des fleurs, des serviettes, des bougies, ça joue aussi ?

"C’est vraiment ce qu’on a voulu mettre en avant dans le livre, créer un moment et de ce moment découle la table, la déco, les assiettes, les gens, donc je trouve que ça a tout son sens", pense Meghan.

Si je n’ai que 10 minutes pour cuisiner, quelles recettes du livre puis-je faire ?

"Une salade de courgettes crues avec une petite vinaigrette. L’idée ici c’est de jouer avec les huiles, ici ça sera une huile de pépins de raison."

Et si je ne veux pas me ruiner ?

"Moi j’adore les pestos", répond Meghan. "Donc j’en fait avec tout, mais dans le livre je propose par exemple un pesto de poivrons jaunes avec des brocolis. C’est un peu original et du coup ça passe toujours bien.'

Pour un brunch du dimanche, le duo propose des muffins au bacon et aux patates douces. "L’idée est toujours de planquer des légumes partout, pour les enfants, c’est assez pratique! Ces petits muffins sont bien moelleux, c’est mon coup de cœur!", précise Lindsay.

Meghan planque des légumes "à peu près dans tout !". "Comme ça je m’évite des scènes à table! On peut aussi faire des petites boulettes avec des épinards."

Vous accordez autant d’attention aux recettes plaisir qu’aux recettes de légumes à manger pour être en bonne santé ?

"Pour moi, il faut d’office joindre du plaisir!", pense celle qui a conçu les recettes. "J’essaye toujours de faire en sorte que ça soit gourmand, que ça donne envie de manger. A partir de là, on peut faire manger de tout à n’importe qui."