Menaces de sanctions financières contre les laboratoires trop lents

(Belga) Le gouvernement souhaite augmenter la pression sur les laboratoires qui effectuent les tests de dépistage au coronavirus. La rapidité avec laquelle une contamination confirmée est transmise aux traceurs de contact a récemment été rendue publique. Les laboratoires qui transmettent les données trop lentement risquent des sanctions, écrit vendredi De Morgen. Le gouvernement s'attend à ce qu'un résultat de test positif parvienne à la base de données de l'institut de santé publiqué Sciensano dans l'heure qui suit. Le travail de la plupart des laboratoires va dans ce sens, mais certains ne se rapprochent pas de cette attente ou communiquent trop souvent des données incomplètes.

La rapidité est l'un des éléments essentiels dans la recherche des contacts. Plus une nouvelle infection est localisée tardivement, plus il y a de chances que la personne en question ait transmis le virus à d'autres personnes entre-temps. Si le travail des traceurs de contact doit être accéléré, celui des laboratoires qui analysent les échantillons de test prélevés aussi. Ce n'est que lorsqu'ils ont enregistré un résultat positif dans la base de données Sciensano que les traceurs de contact peuvent se mettre au travail. Le Comité inter-fédéral "Testing & Tracing", qui gère la recherche des contacts, constate que le flux de données provenant des laboratoires laisse encore beaucoup à désirer. Au cours des dernières semaines, les laboratoires ont déjà reçu des remarques à ce sujet. Il y a également eu des menaces selon lesquelles les laboratoires qui n'améliorent pas leur efficacité ne seront plus remboursés par l'Inami pour leur travail. La rapidité avec laquelle les résultats des tests sont transmis pour chacun des laboratoires a récemment été rendue publique. "De cette façon, tout le monde peut voir quels laboratoires fonctionnent bien", explique Frank Robben, responsable de l'architecture numérique du contact tracing. "Les médecins généralistes peuvent maintenant aussi voir quels services ils peuvent attendre d'un laboratoire", ajoute M. Robben. (Belga)