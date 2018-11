Mesure en Belgique après les attentats de Paris: le fichage des passagers dans les avions est-il utile?

Une trentaines de mesures pour lutter contre le terrorisme ont été adoptées chez nous dans la foulée des attentats de Paris, Charlie Hebdo et le Bataclan, la célèbre salle de concert de la capitale, attaquée il y a tout juste 3 ans, faisant 130 morts et 489 blessés. Avec quels résultats? Le fichage de tous les passagers (le PNR) qui prennent l'avion, par exemple, est-il utile? On peut répondre par l'affirmative puisque la base de données a permis de détecter les allers et venues de 10 suspects radicalisés. Mais ce fichage sert aussi contre la criminalité en général. Ce fameux PNR enregistre les déplacements des Belges par avion depuis janvier.

Selon nos informations, le système a permis de détecter 335 personnes dangereuses, de mettre la main sur 7 auteurs de vols aggravés, 6 fraudeurs informatiques, 6 trafiquants de drogue, 5 individus impliqués dans la traite des êtres humains et enfin, 34 personnes recherchées pour rapt parental.

Le registre donne déjà des résultats. Mais il reste partiellement opérationnel. D'abord, on enregistre actuellement qu'un tiers des déplacements par avion. Toutes les compagnies ne collaborent pas encore avec les autorités. Après les avions, les trajets dans les trains à grande vitesse et dans les autocars internationaux seront également consignés. Des projets pilotes seront lancés depuis l'été.