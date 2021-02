La vitesse autorisée sur les routes wallonnes pourra bientôt varier en fonction des facteurs météo

Ce mardi, 10 mesures de sécurité routière qui seront mises en place en priorité sur nos routes wallonnes dans les 4 années qui viennent, vont être présentées. Dans cette liste, nous pouvons vous révéler en primeur que figure l’introduction des "vitesses dynamiques".

D'ici 4 ans, la vitesse autorisée sur les routes wallonnes pourra varier en fonction des facteurs météo de la présence de travaux ou encore d'un accident. Elle pourra dépendre de l'heure de la journée et du trafic. C'est ce qu'on appelle "les vitesses dynamiques". Par temps très pluvieux, on pourrait ainsi fixer des limites sous les 120 kilomètres/h habituels. Ou faire varier la vitesse sur un chantier de travaux selon les heures, en fonction de la présence ou non d’ouvriers sur le chantier.

Plusieurs avantages sont présentés: limitation des coups de frein, fluidification du trafic, éviter les dépassements intempestifs et donc les accidents.

"En amont d'un accident, ça permet d'éviter cet effet accordéon des freinages brusques proches de l'accident. Les gens vont pouvoir ralentir 2 à 3 km, peut-être plus. Et quand ils arrivent de la zone d'accident, ils sont déjà préparés et généralement le risque d'accident diminue", explique David Baratucci, directeur autoécole Bara, à Fontaine L’Éveque.

Ça permettra une meilleure compréhension du ralentissement

Pour les spécialistes de la conduite (un moniteur et un patron d’auto-école) que nous avons contactés, cette mesure présente l’avantage de prévenir des accidents.

"Ils (les conducteurs ndlr) ne se rendent pas compte de la distance qu'il faut pour s'arrêter avec une voiture. Avec 20 ou 30 km/h de différence, ça change beaucoup selon les distances", Martin Benoît, moniteur d'auto-école. Mais selon plusieurs spécialistes, les vitesses réduites doivent rester temporaires pour garder l’adhésion des automobilistes aux mesures.

L'introduction des vitesses dynamiques devrait aussi fluidifier le trafic en limitant la vitesse sur une zone de travaux qu'à un moment bien précis de la journée, en cas de présence d'ouvriers par exemple. "Ça permettra une meilleure compréhension du ralentissement et un meilleur ralentissement de la mesure", souligne David Baratucci.

Ces vitesses dynamiques seront testées en 2022 et 2023, sur certains tronçons wallons, pour une mise en place définitive à la fin de la législature en 2024. L’installation de panneaux routiers lumineux en grande quantité sera nécessaire pour permettre la mise en place de cette mesure.