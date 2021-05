Météo capricieuse: est-ce le bon moment pour planter dans vos jardins et dans vos bacs à fleurs ?

Maintenant que les fameux saints de glace sont passés, est-ce le bon moment pour planter ? Vu la météo actuelle, vous êtes nombreux à vous poser la question. Et pourtant il ne faut pas hésiter. Dans le jardin, les fleurs ont un petit peu de retard.

Malgré une météo capricieuse et donc des plantes qui ont eu un peu plus de mal à pousser cette année, les jardiniers amateurs restent positifs et motivés.

"Ce n’est pas grave parce que cela embellit quand même et cela va grandir. Dès que le soleil sera là, on sort et ce sera beau", se réjouit une cliente d’une pépinière à Namur. "L’an dernier, il y avait énormément de fleurs parce qu’il y a eu beaucoup de soleil très tôt mais cela va venir", espère un autre client qui déambule parmi les plantes.

Avec les températures de ces dernières semaines, la végétation a en effet pris du retard. "Je prends l’exemple ici d’une plante qui devrait au moins être le triple, si pas le quadruple dans son pot, mais qui ne pousse pas car cela manque de chaleur, de lumière. On n’a vraiment pas du bon temps pour ce genre de plante. Et c’est assez général, même si on regarde la végétation extérieure. Beaucoup d’arbres sont encore peu feuillus maintenant", souligne Fabrice Abras, gérant de la pépinière.

"La pluie a été tout à fait bénéfique parce qu’il faisait très sec"

Il ne faut pourtant pas s’inquiéter. Les saints de glace sont passées et il est dès lors temps de planter arbustes et fleurs en tous genres. "La pluie a été tout à fait bénéfique parce qu’il faisait très sec et donc pour les plantes vivaces, les arbustes, il n’y a aucun souci. Ce sont des plantes qui résistent au froid, aux gelées. On peut franchement les planter", assure le gérant de la pépinière.

Même chose pour le potager. Soyez toutefois vigilants aux plantes aux tomates s’il pleut un peu trop. "Les tomates sont assez sensibles à l’humidité. Donc la pluie sur les feuilles, ce n’est vraiment pas l’idéal. Donc, l’idéal c’est de mettre une housse à tomates dessus pour éviter que la pluie ne tombe vraiment sur les feuilles", conseille Fabrice Abras.

Malgré des températures moins estivales, le jardinage a toujours la cote depuis le confinement de l’an dernier. Cette pépinière constate à nouveau une hausse de 25% des ventes par rapport à une année normale.