Météo: de la grisaille, des averses et seulement quelques éclaircies pour la semaine

(Belga) Le ciel sera partiellement à très nuageux mardi après-midi, avec un risque de quelques averses, principalement sur la moitié ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 17°C en Hautes-Fagnes et 22°C en Campine. Le vent sera assez fort à localement fort avec des rafales de 60 à 75 km/h, de secteur sud-ouest, avant de faiblir en fin d'après-midi.

Dans la soirée et la nuit, de larges éclaircies alterneront avec des passages nuageux, parfois porteurs de l'une ou l'autre averse. Les minima varieront entre 9°C en Ardenne et 14°C en plaine. Le vent faible à modéré de sud-ouest reviendra au sud. Mercredi, la journée débutera avec de belles éclaircies assez généralisées. Toutefois, les champs nuageux se développeront rapidement et le risque d'averses augmentera sur toutes les régions. Ces averses pourront être accompagnées de quelques coups de tonnerre, avertit l'IRM. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest. Les maxima seront compris entre 18°C en Hautes-Fagnes et 23°C en Campine. Mercredi soir et la nuit suivante, le temps deviendra peu à partiellement nuageux et généralement sec. Un peu de brume ou quelques champs de brouillard pourront se former par endroits. En fin de nuit, la nébulosité et le risque de précipitations augmenteront sur le sud du pays. Les minima seront compris entre 9 et 13°C. Le vent deviendra faible de secteur sud à sud-ouest. Jeudi, l'atmosphère deviendra plus instable. Le ciel sera alors partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes donnant lieu à des averses par endroits (et surtout au sud du sillon Sambre et Meuse); celles-ci pourraient prendre un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 17 et 20°C en Ardenne et entre 20 et 23°C en plaine. Le vent sera généralement faible et modéré à la Côte, de direction variable ou de secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest. Vendredi, de la grisaille matinale sera d'abord possible. Ensuite, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux pouvant distiller quelques ondées locales l'après-midi, même si le temps restera le plus souvent sec. Les maxima se situeront entre 18°C, sur les sommets de l'Ardenne, et 24°C, en Campine, sous un vent généralement faible à modéré. (Belga)