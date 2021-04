Météo - Des nuages et d'éventuelles averses ce dimanche

(Belga) Le temps sera partiellement nuageux dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des averses pourraient se développer sur le sud-est dans la soirée. Les températures avoisineront les 9°C en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne, et 12 à 14°C ailleurs. Le vent de nord, nord-ouest, renforcera la sensation de froid.

Lundi, les nuages s'agripperont au ciel et quelques averses, ainsi qu'un coup de tonnerre, seront possibles. Le littoral profitera, lui, d'un temps vraisemblablement sec et plus lumineux. Les maxima varieront entre 11°C en Hautes Fagnes et 14°C dans le centre du pays. La journée de mardi devrait être sensiblement la même. Elle débutera avec de nombreux nuages bas, puis la nébulosité deviendra variable avec quelques averses locales. Les températures atteindront 11 ou 12°C en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne et jusqu'à 16°C en Campine. (Belga)