Météo - Des nuages et de la douceur

La journée de mardi débutera avec de nombreux nuages bas et du brouillard, principalement en Basse et Moyenne Belgique. Ensuite, la nébulosité deviendra variable avec à nouveau le développement de quelques averses localisées dans l'intérieur des terres. Une impression de douceur dominera, avec des températures comprises entre 12 et 16 degrés. Le vent, quant à lui, sera faible à modéré.

Les dernières averses s'estomperont, dans la soirée, et quelques larges éclaircies se développeront avant le retour des nuages bas, de la brume et du brouillard, particulièrement sur la Flandre. Cette nuit, les minima oscilleront de 2 à 7 degrés, sous un vent faible à modéré. Mercredi, quelques averses pourront hachurer le ciel après dissipation de la grisaille matinale.