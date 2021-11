Prévisions météo: à quel type de rentrée faut-il s'attendre ?

Un anticyclone sur le Proche Atlantique s'étend progressivement vers l'Allemagne, ce qui stabilisera les courants maritimes d'ouest à nord-ouest présents sur nos régions, nous apprend ce lundi l'Institut Royal de Météorologie (IRM). Dès la nuit de lundi à mardi, un flux méridional plus sec se mettra en place, suite au déplacement du centre de haute pression vers la Pologne, et nous bénéficierons alors d'un temps plus stable et d'un ciel plus dégagé mardi et mercredi.

LUNDI

Pour ce jour de rentrée, une fois la grisaille matinale locale dissipée, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, éventuellement porteurs de l'une ou l'autre averse, surtout en Ardenne et sur le nord-est du pays. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés sur l’ouest. Le vent sera faible, modéré au littoral, de secteur ouest à nord-ouest. Lundi soir, le risque d'averse sur le nord-est et l'est du pays s'estompera, et les éclaircies s'élargiront dans la plupart des régions. En cours de nuit, des nuages bas envahiront toutefois l’extrême ouest. De la brume ou quelques champs de brouillard (givrant sur le sud-est) seront également possibles par endroits. Sous un vent devenant souvent faible de secteur sud ou de direction variable. Les températures chuteront vers des valeurs comprises entre 0 à -3 degrés en Ardenne, +1 à +3 degrés sur les régions centrales et +4 à +5 degrés sur l’ouest. Il y aura donc un risque de plaques de givre voire très localement de glace sur le sud-est du pays.

MARDI

Mardi, le temps sera sec et calme avec un risque de nuages bas et de brouillard (givrant) en matinée, surtout en Ardenne. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé sauf dans l'extrême ouest du pays où le ciel restera plus nuageux. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés à la côte. Le vent sera faible, et à la mer modéré, de sud à sud-ouest, et en Lorraine belge, plutôt de secteur est.

MERCREDI

Mercredi, le temps restera sec et, après la dissipation de la grisaille matinale éventuelle, le temps sera ensoleillé. Dans l'ouest du pays, le ciel pourrait cependant toujours être plus nuageux. Les maxima seront proches de 11 degrés dans le centre du pays.

ET LA SUITE ?

Jeudi, un front froid affaibli pourrait traverser le pays. Le ciel serait alors plus nuageux avec un risque croissant de quelques gouttes depuis le nord-ouest. Les maxima varieront de 7 à 12 degrés. Vendredi, la nébulosité sera souvent abondante mais le temps généralement sec. Les maxima seront proches de 10 degrés dans le centre du pays. Samedi, le ciel serait encore souvent nuageux et le risque de précipitations un peu plus marqué. Les maxima avoisineront les 10 degrés dans le centre.