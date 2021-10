Météo ce mardi: de la pluie à la mi-journée

La journée débutera sous de larges éclaircies sur le centre et l'est du pays. Sur l'ouest, le ciel deviendra par contre rapidement très nuageux avec des pluies à partir de la côte. Ces pluies atteindront le centre en fin de matinée ou en mi- journée, et l'est l'après- midi; elles seront suivies d'un temps plus variable sur l'ouest avec des averses locales. Les maxima se situeront entre 12 et 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 16 ou 17 degrés dans la région de Liège ainsi qu'en Campine, et autour de 15 degrés ailleurs, indique mardi matin l'IRM.

Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte assez fort à fort, d'abord de secteur sud à sud- est, virant ensuite au secteur sud- ouest. Les rafales seront comprises entre 50 et 60 km/h, mais pourraient temporairement atteindre 70 km/h au littoral, et l'Ardenne. En soirée, le ciel sera changeant ou parfois très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses en beaucoup d'endroits. Les minima seront compris entre 6 à 8 degrés en Ardenne et 10 à 12 degrés ailleurs. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres, avec des rafales autour de 50, voire 60 km/ h. A la côte, il deviendra fort à très fort avec des rafales de 80 à 90 km/h.