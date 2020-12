Prévisions météo: à quoi faut-il s'attendre pour le week-end ?

Le froid quitte lentement nos régions depuis jeudi: des courants maritimes plus doux mais instables se mettent en place. Ce qui annonce un week-end relativement doux pour la saison, et avec des éclaircies dimanche.

Mais d'abord, vendredi: dès le matin, plusieurs occlusions liées à une dépression centrée entre l’Écosse et l’Islande traverseront notre pays depuis l'ouest. Le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses dernières prévisions. En Ardenne, voire même dans le nord-est du pays, il pourra y avoir temporairement des précipitations à caractère hivernal. Les températures seront comprises entre 1 à 9 degrés. L'IRM précise qu'1 à 2 cm de neige fraîches seront encore possibles en Hautes Fagnes. Ce vendredi soir et cette nuit, la nébulosité restera généralement abondante avec des averses, plus fréquentes en soirée. De la brume ou du brouillard pourront se former localement. Les minima se situeront entre +1 degré en haute Ardenne et +7 degrés à la mer.

Samedi, la nébulosité sera le plus souvent abondante avec quelques averses. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés sur le nord-ouest, sous un vent faible à modéré de sud-ouest. A la côte, il s'orientera au nord-ouest.

Dimanche, le temps sera sec et il ne devrait pas pleuvoir à nouveau avant la soirée. D'abord des éclaircies puis plus tard, augmentation de la nébulosité. Maxima entre 3 et 8 degrés sous un vent modéré de sud.

Lundi, une zone de pluie pourrait traîner sur le pays toute la journée. Les maxima oscilleront de 6 à 11 degrés.

