La météo du week-end nous vient de Norvège, et ce n'est pas une bonne nouvelle

Nuages et éclaircies se partageront le ciel ce samedi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).

Durant ce weekend, un centre de basse pression sur la Norvège dirigera des courants maritimes instables vers notre pays. L'instabilité sera généralement plus marquée l'après-midi et en soirée.

Ce samedi, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Les averses, assez rares le matin, se feront plus nombreuses l'après-midi avec un risque d'orage sur l'est du pays. Le soleil devrait revenir dans la région côtière en cours d'après-midi. Maxima de 17 à 20 degrés en Ardenne et de 20 à 22 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré, en bord de mer parfois assez fort, d'ouest à sud-ouest avec des rafales proches de 50 km/h ou parfois un peu plus en cas d'averses. Ce soir, quelques averses éventuellement orageuses se produiront encore par endroits, sauf sur l'ouest du pays où les éclaircies devraient être assez larges.

Dimanche averses se produiront dans la région côtière dès le matin, puis se généraliseront à tout le pays en cours de journée avec un risque d'orage. Sur l'est, l'activité des averses sera surtout marquée l'après-midi. Le long du littoral, puis sur la frange ouest du pays, le temps redeviendra plus sec en cours de journée avec par moments du soleil. Maxima de 17 à 21 degrés avec un vent modéré d'ouest à sud-ouest, s'orientant ensuite entre l'ouest et le nord-ouest.

Lundi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses, surtout sur la moitié sud du pays. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Sur le nord, le temps devrait rester généralement sec. Les maxima seront proches de 19 degrés en Flandre. Le vent sera faible de direction variable, le long du littoral parfois modéré de nord.