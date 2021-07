Météo - Fin de week-end et début de semaine entre pluie et éclaircies

(Belga) La journée débutera sous la grisaille matinale avec seulement quelques éclaircies par endroits. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable à abondante. Toutefois, le temps restera souvent sec, à quelques ondées locales près, estime l'Institut royal météorologique (IRM).

En fin d'après-midi, les éclaircies s'élargiront. Les maxima seront compris entre 18 et 22 °C. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, faiblissant en fin de journée; au littoral, il sera parfois modéré de nord-ouest. Pour ce soir, l'IRM prévoit de larges éclaircies et un temps généralement sec. Dans la nuit, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de la France, et conduiront à un ciel très nuageux avec quelques faibles pluies sur le nord-ouest en fin de nuit, le temps restant temporairement sec ailleurs. Les minima seront compris entre 11 et 15 °C sous un vent faible, puis plus tard faible à modéré, de secteur est à sud-est. Lundi débutera avec un peu de pluie sur le nord-ouest. Ailleurs le temps sera encore temporairement sec avec parfois des éclaircies. Par la suite, les champs nuageux deviendront plus nombreux, et les pluies ou les averses progresseront de l'ouest au centre. L'après-midi, elles atteindront l'est du pays et pourront être intenses et/ou orageuses par endroits. Les maxima seront compris entre 19 °C, sur les sommets de l'Ardenne ainsi qu'au littoral, et 24 °C en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud-est. En fin d'après-midi, il deviendra faible et généralement variable et s'orientera au nord-est à la côte.