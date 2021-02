Prévisions météo: vous reprendrez bien quelques seaux de pluie?

Quelques éclaircies seront encore possibles, mercredi matin, sur le nord du pays, mais le ciel deviendra rapidement couvert avec des pluies modérées voire intenses, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Des coups de tonnerre pourront éclater par endroits. Les températures resteront douces pour la saison avec des maxima oscillant de 7 à 12 degrés. Le vent, quant à lui, soufflera assez fort cet après-midi, avec des rafales de 80 km/h voire un peu plus dans le sud du pays.

Ce soir, des averses seront encore possibles, surtout sur l'est et le sud du pays. Le temps deviendra sec, en cours de nuit. Les minima seront compris entre 2 et 5 degrés et le vent diminuera en intensité pour devenir modéré. Jeudi, la journée débutera avec de larges périodes ensoleillées au nord du sillon Sambre-et-Meuse. La nébulosité augmentera par la frontière française en cours d'après-midi.

Demain débutera sous les éclaircies

Demain, la journée débutera avec de larges périodes ensoleillées au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Au sud du sillon, des nuages bas ou du brouillard seront possibles. En cours d’après-midi, la nébulosité augmentera par la frontière française, mais il fera encore en grande partie sec. Les températures atteindront 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest.

Plus nuageux vendredi

Vendredi, le temps sera souvent nuageux et on attend encore parfois quelques faibles pluies au sud du sillon Sambre et Meuse. De timides éclaircies pourront néanmoins se développer principalement sur la partie nord-ouest du pays. Les maxima évolueront peu avec des valeurs comprises entre 6 et 11 degrés.

Week-end en demi-teinte

Samedi, il fera souvent nuageux et il tombera parfois un peu de pluie. Maxima de l'ordre de 7 degrés dans le centre.

Dimanche, les nuages seront nombreux avec parfois la possibilité d'un peu de pluie et sur les sommets de l'Ardenne, il pourra s'agir d’averses hivernales. Il fera un peu plus froid avec des maxima de l'ordre de 5 à 6 degrés dans le centre du pays.

