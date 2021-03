Météo - Soleil et douceur avant une nouvelle chute des températures

(Belga) Le temps sera doux et généralement sec avec encore de belles périodes ensoleillées, annonce mercredi l'Institut royal météorologique (IRM). Une petite averse isolée n'est pas exclue et la région côtière pourrait flotter dans une atmosphère de nuages bas et de brouillard. Les températures atteindront 12 à 17 degrés, sous un vent faible.

La nuit prochaine, des zones de pluie traverseront nos régions et les valeurs minimales s'échelonneront entre 4 et 7 degrés. Jeudi, la nébulosité sera variable à abondante, accompagnée de pluie ou d'averses. Un éclair pourrait venir zébrer le ciel et le tonnerre se faire entendre, notamment dans le sud du pays. Les maxima seront compris entre 8 degrés à la Côte et 10 degrés sur les reliefs ardennais. (Belga)