Ce médecin donne quelques conseils en cas d'allergies aux graminées (vidéo)

C'est probablement un soulagement pour beaucoup d'entre vous. Le soleil fait son retour! Au moins jusque dimanche. Mais cette météo clémente pose problème à beaucoup d'autres. Ceux qui souffrent d'allergies aux graminées. Alors que faire si c'est votre cas? Voici quelques conseils.

Après les pollens de bouleau, voici la saison des graminées. Du soleil et un temps sec: le week-end s'annonce compliqué pour les personnes allergiques, comme Benoît, que nos journalistes Aurélie Henneton et Samuel Lerate ont rencontré. "Apparemment, ce weekend va être redoutable au niveau des allergies. Je vais devoir prendre des antihistaminiques pour m'aider à passer ce week-end sans avoir le nez qui coule et les yeux qui brûlent. Et rester le plus à l'intérieur avec les fenêtres fermées", a-t-il confié à nos journalistes.

Conseil aux personnes concernées: en voiture, rouler fenêtres closes durant les pics. Vérifier le filtre à pollens de sa voiture est aussi une bonne idée. "Être en ordre par rapport aux filtres au sein de la voiture pour la ventilation. C'est quand même une intervention faite par le garagiste de façon régulière. Il faut prendre soin de ces filtres pour les gens allergiques", précise Olivier Gilbert, allergologue pneumologue au Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi.

A la maison, même disposition: attendre la prochaine pluie pour aérer les lieux de vie. "Eviter de laisser le linge sécher dehors au grand vent. Ce qui est très tentant. On va ramener des pollens à l'intérieur du domicile et on va en porter soi-même (...) On conseille toujours aux gens de se laver régulièrement les cheveux et prendre des douches plutôt que des bains pour essayer de ne pas être couvert de pollens", indique encore Olivier Gilbert.

Il est enfin conseillé aux personnes allergiques de se renseigner avant une activité en plein air. Des applications sur smartphone permettent de se préparer en suivant l'évolution des pollens dans l'air en fonction des régions du pays.