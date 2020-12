Météo - Un ciel chargé ce samedi avec des averses attendues

(Belga) Les nuages resteront prédominants et parfois porteurs d'averses ce samedi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologiques (IRM). En fin d'après­ midi, ces averses se feront plus intenses et fréquentes à partir de l'ouest. En Ardenne,et temporairement à la mer, les nuages bas, brumes et brouillards pourraient réduire la visibilité durant une bonne partie de la journée. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés à la côte.

Ce samedi soir et en début de nuit, une ligne d'averses transitera sur le pays d'ouest en est. A l'arrière, en deuxième partie de nuit, le temps deviendra sec avec des éclaircies depuis l'ouest. Les minima varieront entre 2 et 6 degrés. Dimanche, le temps restera sec durant une bonne partie de la journée. Dans un premier temps, on bénéficiera encore d'éclaircies dans les régions de plaine. Ensuite, la nébulosité augmentera, et en fin d'après­ midi, une zone de pluie atteindra l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes­ Fagnes et 8 degrés à la mer. Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux. Les périodes de temps sec alterneront avec de la pluie ou quelques averses. Il fera doux avec des maxima de 6 ou 7 degrés en Ardenne et de 11 ou 12 degrés dans le centre du pays ainsi que dans l'ouest. (Belga)