Météo - Un dimanche avec des conditions encore hivernales avant un lundi plus sec

Il fera d'abord très nuageux avec quelques averses de pluie ou temporairement encore quelques averses hivernales ce dimanche avec des bancs de brouillard locaux, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, il fera généralement sec sur la moitié ouest du pays avec parfois des éclaircies. Sur la partie est, le risque de quelques averses persistera toute la journée. Les températures comprises entre 0 et 6 degrés.

Par ailleurs, il y aura encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne ce dimanche, ce qui a amené l'IRM à maintenir un avertissement jaune pour les provinces de Liège et du Luxembourg jusqu'à 17h00 dimanche et jusqu'à 10h00 pour la province de Namur. La nuit prochaine, le temps sera généralement sec. Dans le sud­-est du pays, la nébulosité restera abondante avec de la brume et du brouillard; le risque de quelques faibles chutes de neige persistera. Les minima varieront de ­1 degré en Haute Belgique à +4 degrés à la mer, sous un vent faible à souvent modéré qui reviendra de secteur ouest à sud­-ouest. Lundi, à l'exception de l'une ou l'autre ondée dans la région côtière, le temps restera sec. Les nuages bas seront toutefois tenaces en Ardenne, avec des visibilités localement réduites. Sur les autres régions, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies parfois larges. Les maxima se situeront autour de 0 ou 1 degré en Ardenne, de 4 ou 5 degrés dans centre, et de 6 ou 7 degrés sur l'extrême ouest.