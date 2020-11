Météo - Un jeudi matin localement couvert avant l'arrivée d'un soleil plus généreux l'après-midi

(Belga) Le temps sera déjà peu nuageux en certains endroits jeudi matin, mais en d'autres endroits, les nuages bas ou les bancs de brouillard pourront être tenaces, indique l'Institut royal météorologique jeudi. Le temps deviendra généralement ensoleillé partout l'après-midi et les maxima se situeront entre 8 et 12 degrés, sous un vent faible de directions variées.

La nuit prochaine, le ciel restera serein à peu nuageux. On prévoit toutefois un risque de formation de nuages bas ou de bancs de brouillard par endroits en cours de nuit. Les minima seront compris entre -1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et +4 degrés dans le nord du pays. Vendredi, en début de matinée, il fera assez froid avec un risque de bancs de brouillard locaux, surtout dans le nord du pays. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé avec des maxima de 9 à 13 degrés. En cours de journée, le vent faible deviendra modéré d'est à sud-est. Des rafales de 50 km/h seront possibles sur les hauteurs de l'Ardenne. Ce week-end, le temps sera sec et ensoleillé samedi avec des températures assez douces pour la saison, entre 12 et 16 degrés. Dimanche, les nuages seront d'abord nombreux avec un risque de faibles pluies avant de devenir plus sec. Les températures devraient être comprises entre 12 et 16 degrés. (Belga)