Météo - Un mardi partagé entre éclaircies et nuages avant l'arrivée de la chaleur

Le ciel sera globalement partagé entre éclaircies et champs nuageux ce mardi, excepté à la côte où le temps restera assez ensoleillé, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera sec sur l'ensemble du territoire, hormis un risque d'ondée en matinée sur l'Ardenne et en Lorrain belge. Les températures seront comprises entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 24 degrés dans le centre.

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme, sec et généralement peu nuageux avec essentiellement quelques nuages d'altitude. Les minima seront compris entre 8 et 14 degrés. Mercredi, le mercure va monter de quelques crans pour atteindre 28 degrés en Campine et 23 degrés en Haute Ardenne. Le temps sera donc plus chaud et peu nuageux avec à peine quelques voiles d'altitude. Jeudi, le temps sera encore plus chaud avec jusqu'à 32 degrés attendus en Campine et jusqu'à 26 degrés en Haute Ardenne ou en bord de mer. Le soleil sera généreux. Une brise de mer modérée se lèvera dans l'après-midi à la côte, faisant baisser la température de quelques crans. La fin de semaine et le début du week-end seront encore très chauds avec des températures qui dépasseront la barre des 30 degrés avec 35 degrés attendus en Campine vendredi et 35 dans le centre du pays samedi. Le soleil sera encore bien présent.