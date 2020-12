Météo - Un temps froid ce mardi avec de possibles averses hivernales, surtout au sud du pays

(Belga) Le temps restera variable ce mardi avec une nébulosité parfois abondante et qui pourrait déverser encore quelques averses hivernales par endroits, surtout dans le sud du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La limite de la neige devrait remonter au niveau de 400 à 500 mètres en cours d'après-midi. Il fera toujours assez froid avec des maxima de 0 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 4 ou 5 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Durant la nuit de mardi à mercredi, le temps restera variable avec encore un risque d'averses hivernales très localement. Les températures baisseront entre -2 degrés sur l'est et +3 degrés en bord de mer. Mercredi matin, il faudra se méfier de la probable formation de brouillard givrant, principalement en Haute Belgique. En journée, le temps sera pratiquement sec. Si quelques faibles averses localisées peuvent être attendues, des éclaircies pourraient même faire leur apparition entre les champs nuageux. Les maxima varieront entre 0 degré en Hautes Fagnes, 4 ou 5 degrés sur le centre et 6 degrés à la mer. Jeudi, dernier jour de l'année 2020, le temps sera très nuageux avec des précipitations sur l'ensemble des régions. En Haute Belgique, il s'agira de chutes de neige. Durant la nuit qui nous conduira en 2021, des averses suivront et pourront également adopter un caractère hivernal dans les autres régions. Les températures maximales seront comprises entre -1 degré en Haute Ardenne et 6 degrés au littoral. L'année 2021 devrait débuter avec une météo assez semblable puisque des averses hivernales et des températures tantôt négatives tantôt légèrement positives sont attendues le jour de l'An. (Belga)