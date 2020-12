Météo - Un temps froid et couvert ce jeudi matin avant des éclaircies

(Belga) Le temps sera sec jeudi avec d'abord encore de nombreux nuages, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le courant de la journée, davantage d'éclaircies se développeront et ces dernières pourront même prendre l'ascendant l'après-midi. A l'aube, du brouillard givrant pourra encore résister en Ardenne et en Lorraine belge. Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 5 ou localement 6 degrés dans le centre et l'ouest.

Ce jeudi soir, les éclaircies seront larges sur tout le territoire. Dans le courant de la soirée et de la nuit, le ciel se couvrira depuis le littoral. De faibles pluies seront déjà possibles sur l'ouest en fin de nuit. Les minima, atteints en soirée ou en début de nuit, seront compris entre -4 degrés en Haute Ardenne, 0 degré sur le centre et +1 degré sur l'ouest. Vendredi, le temps sera dans l'ensemble très nuageux avec des périodes de pluie à partir du sud-ouest. En Haute Ardenne, les précipitations pourront d'abord adopter un caractère hivernal avant d'évoluer en pluie. Les températures maximales se situeront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés sur l'extrême ouest. Samedi, la nébulosité sera abondante avec quelques averses. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés au littoral. Dimanche, quelques faibles pluies ou bruines quitteront rapidement le pays par le nord-est en matinée, mais de nouvelles pluies sont attendues en soirée par le littoral. Durant l'intermède de temps sec, des éclaircies se développeront. Les maxima oscilleront entre 4 et 8 degrés. (Belga)