Météo - Un temps généralement sec

(Belga) Le temps sera d'abord généralement sec, ce mercredi, ensuite la nébulosité augmentera au fil des heures et quelques gouttes seront possibles sur l'extrême ouest du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs ardennaises et 11 degrés en Flandre, sous un vent modéré de secteur sud.

En fin de journée, une couche nuageuse assombrira l'horizon et la pluie nous arrosera par endroits. En Ardenne, les éclaircies seront suivies de brume et de brouillard. Les températures minimales oscilleront entre -1 sur les reliefs et 8 degrés en bord de mer. Le vent de sud soufflera modérément avant de faiblir. Jeudi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec un petit risque de pluie, surtout sur le nord-ouest. Les éclaircies éventuelles concerneront principalement le sud du pays. Le thermomètre affichera entre 5 et 11 degrés. Quant au vent, il sera le plus souvent faible de secteur sud, parfois de direction variable. (Belga)