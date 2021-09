Météo - Un temps sec, entre nuages et éclaircies

(Belga) Jeudi matin, le ciel se partagera entre nuages et brume, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Cet après-midi, la nébulosité deviendra variable à abondante, excepté sur l'ouest où les éclaircies seront plus nombreuses avec un temps restant même ensoleillé au littoral. Les maxima se situeront entre 16 degrés sur les hauteurs ardennaises et 21 degrés ailleurs. Le vent sera lui généralement faible à modéré de nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et les minima s'échelonneront de 7 à 13 degrés. Vendredi, après dissipation de la grisaille matinale, des champs nuageux alterneront avec les éclaircies. Il fera pratiquement sec avec des maxima de 17 à 22 degrés, sous un vent faible. (Belga)