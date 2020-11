Météo - Un temps sec mais des nuages parfois tenaces en matinée ce lundi

(Belga) Le ciel sera partiellement nuageux ce lundi matin avec parfois des nuages bas tenaces, surtout sur l'ouest du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Le temps restera sec et les éclaircies feront leur retour cet après­-midi. Les maxima, toujours doux, seront compris entre 13 degrés en Hautes­ Fagnes et 18 degrés sur le nord­-est. Le vent de sud­-est deviendra faible, mais restera modéré sur le relief ardennais.

Dans la nuit de lundi à mardi, il y aura encore parfois de larges éclaircies, mais plus tard une perturbation atténuée atteindra notre pays, la nébulosité devenant alors abondante. Une averse sera possible par endroits. Les minima seront compris entre 4 degrés dans les vallées ardennaises et 10 degrés sur l'ouest. Mardi, une perturbation traînera sur le pays apportant assez bien de nuages et localement quelques gouttes de pluie. Il fera doux, avec des maxima de 12 degrés en Hautes­ Fagnes à 15 degrés ailleurs. Mercredi, le temps sera d'abord brumeux, très nuageux ensuite, mais restera néanmoins généralement sec. Les maxima seront proches de 13 ou 14 degrés dans le centre du pays.