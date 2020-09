Météo - Une nouvelle journée estivale ce vendredi avec jusqu'à 26 degrés

(Belga) Le temps sera sec, ensoleillé et assez chaud ce vendredi selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 21 degrés en Hautes-Fagnes et 26 degrés près de la France ou dans l'extrême sud du pays. Dans le centre, les valeurs seront proches de 23 ou 24 degrés.

Dans la soirée de vendredi et dans la nuit, le temps restera sec sous un ciel serein. En fin de nuit, quelques nuages d'altitude pourraient atteindre le pays par le sud-ouest. Les minima se situeront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés dans les régions proches de la frontière française. Samedi, il fera d'abord assez ensoleillé avant l'arrivée des nuages depuis la France en cours de journée. Dans le courant de l'après-midi ou en soirée, quelques averses locales, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre, pourront éclater le long de la frontière franco-belge. Les maxima, élevés pour la saison, oscilleront entre 22 et 28 degrés. Dimanche, les nuages seront une nouvelle fois plus nombreux dans la partie sud-ouest du pays. Une averse à caractère orageux n'est pas exclue près de la France. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés à la mer et localement 26 degrés dans l'intérieur des terres. En début de semaine prochaine, la Belgique pourrait encore connaître une belle journée lundi avant l'arrivée d'un temps plus instable à partir de mardi. (Belga)