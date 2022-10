Mettre ses pneus d'hiver avec ces températures anormalement chaudes: bonne ou mauvaise idée?

Le passage des pneus d'été aux pneus d'hiver a normalement lieu en cette période, mais les températures très douces incitent les automobilistes à reporter le changement. Conseils et état des lieux.

Vous êtes peut-être en train de vous poser la question en ce moment. Dois-je prendre rendez-vous pour faire placer mes pneus d'hiver alors que le thermomètre flirte avec les 20 degrés en pleine journée? Il est, en effet, recommandé de mettre ses pneus hiver à partir de 7 degrés. Selon Jérôme Starck, responsable d'un garage automobile, il n'y a aucun problème à les changer dés maintenant.

D’autant plus qu’ils ont une durée de vie d’environ 5 ans.

"C'est la durée, parce que le pneumatique sèche, durcit et il a une moins bonne adhérence. Il ne faut pas avoir peur de les mettre quitte à les retirer un peu trop tôt et les retirer plus tard, comme cela, on use ses pneus hiver jusqu'au bout", recommande Jérôme Starck.

Sachez aussi que les pneus sont de plus en plus chers. L'an dernier, ils coûtaient 85 euros… Ils sont aujourd’hui à 97 euros pièce… Soit près de 15% de plus. Les clients veulent donc anticiper. Ce garagiste vend environ 6 kits de pneus hiver chaque jour.

"Tous les kits ont déjà été achetés, mais ils ne sont pas encore placés. Les clients estiment que les températures sont trop élevées pour les placer, mais ils les ont déjà achetés parce qu'ils avaient peur que les prix n'augmentent", explique Jérôme Starck.

Autre constat: les pneus 4 saisons rencontrent de plus en plus de succès. Ce garage constate que 50% des clients optent pour ce modèle plutôt que pour des pneus hiver.

Leur objectif : économiser un peu.

Florian Massin, chef d'atelier, fait le calcul pour ceux qui préfèrent opter pour des pneus 4 saisons: "Il faut compter tous les 6 mois entre 70 et 85 euros. Donc mettre des pneus 4 saisons, c'est une économie de presque 200 euros sur la main d'œuvre de changement de pneus."

Dernier conseil, si vous stockez vos pneus chez vous, il est recommandé de les laisser à l’abri de la lumière et de l’humidité.