Michel Didisheim est décédé: il était le co-fondateur de la Fondation Roi Baudouin

L'ancien chef de cabinet du roi Albert II -lorsque celui-ci était encore prince- le comte Michel Didisheim, est décédé lundi à l'âge de 89 ans, a fait savoir la Fondation Roi Baudouin. Le défunt fut également co-fondateur et président de la Fondation.





C'est à la demande du roi Baudouin que Michel Didisheim créa en 1976 la Fondation Roi Baudouin. Il combina pendant 10 ans la direction de la Fondation avec sa mission de chef de cabinet du prince Albert. En 1986, il décida de se consacrer entièrement à la Fondation. Selon celle-ci, il a fixé les principaux objectifs et les règles de fonctionnement de l'institution. Il en est ensuite devenu le président. "Sans l'engagement de Michel Didisheim, la Fondation ne serait pas ce qu'elle aujourd'hui", affirme le communiqué. Le fonds Prince Albert et le fonds Prince Philippe ont également vu le jour grâce "aux contacts étroits noués entre Michel Didisheim et la famille royale", souligne également la Fondation Roi Baudouin.