Michel Nihoul emporte-t-il des secrets avec lui? "Il se vantait d'avoir le bras plus long que le Danube"

Notre spécialiste judiciaire, Dominique Demoulin, est revenue ce soir sur le plateau du RTLinfo 19 heures sur le décès de Michel Nihoul. Dominique Demoulin avait couvert pour la rédaction de RTLinfo le procès Dutroux. Hasard du calendrier, alors que l'affaire Dutroux refait surface puisqu'on parle de son éventuelle libération conditionnelle, survient le décès de Michel Nihoul. "On a l'impression qu'est venu le temps de mettre un terme définitivement à cette affaire qui a secoué le pays. C'est le cas pour certains, mais sûrement pas pour les parents et les proches des victimes qui attendent des réponses depuis 24 ans", explique-t-elle.

On peut dire que Michel Nihoul est parti sans panache

Concernant la théorie des réseaux, jamais prouvée, Michel Nihoul a toujours crié son innocence. Emporte-t-il des secrets avec lui? Dominique Demoulin fait savoir: "Michel Nihoul se vantait d'avoir le bras plus long que le Danube. Ces dernières années Michel Nihoul les a passées dans un entresol assez minable. Il a souvent dit qu'il allait faire des révélations. Pas tant sur l'affaire Dutroux, car il prétendait avoir vu Marc Dutroux quatre ou cinq fois, mais bien sur les personnes fréquentées préalablement: des politiques, des magistrats, des policiers aussi. Michel Nihoul aurait été informateur de la gendarmerie, semble-t-il. Ces révélations, on les attend toujours. Il avait écrit un livre – 'Taisez-vous'. Un livre qui n'avait pas eu un véritable retentissement. On peut dire que Michel Nihoul est parti sans panache, sans grandeur lui qui aurait tant voulu être un homme qu'on admirait. C'était une grande gueule mais qui est partie tristement."

