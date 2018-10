Ce vendredi soir (19h45), le magazine Reporters enquête sur la vente de médicaments sur Internet. Près de 95% des sites internet en question sont le fait de trafiquants. Et les faux médicaments peuvent être dangereux, voire mortels!

Depuis l'enfance, Mike est un garçon charmeur, très soucieux de son apparence. Un besoin de plaire qui grandit avec l'âge et les premiers amours. Mais voilà, il n'aime pas son corps. Mike commence alors à acheter des produits sur internet pour prendre de la masse musculaire très rapidement.

"On l'a vu vraiment changer énormément physiquement", raconte son père. "Je voyais de semaine en semaine son évolution de masse musculaire. C'était impressionnant". "On était au courant qu'il prenait des médicaments mais on ne pouvait pas s'imaginer que des médicaments pour le sport, pour aider soi disant à améliorer la force, puisse tuer notre fils. Jamais on n'aurait pensé cela", confie sa mère.

Il ne s'agissait pas de produits naturels comme expliqué sur les différents sites internet consultés par Mike. Loin de là. Il s'injectait en fait un cocktail dangereux composé d'un produit utilisé pour traiter le cancer du sein et vendu illégalement sur le net.

Cet usage détourné du médicament a pour effet d'augmenter la masse musculaire chez les hommes, plusieurs sites en font d'ailleurs la promotion.

