Mise en garde du centre de crise: "La vaccination ne protège pas immédiatement, certains patients sont infectés après une première dose"

La campagne de vaccination avance à bon train en Belgique. En Wallonie, tous les adultes de plus de 18 ans sont désormais concernés et commencent à recevoir une première dose de vaccin. Le centre de crise a tenu à rappeler qu’il fallait rester prudent, même lorsque l’on est vacciné.

"Tout indique qu’il y a une bonne protection induite par la vaccination, y compris concernant les variants", indique Yves Van Laethem qui précise que "le variant anglais qui ne pose guère de problème occupe actuellement à peu près 90 % des nouvelles contaminations".

Des personnes infectées après la première dose

Le scientifique rapporte que certains modèles nous montrent que nous pourrions avoir encore quelque part dans le courant du mois de juin ou début juillet une augmentation des hospitalisations si l’extension des contacts, qui va d’ailleurs bientôt être permise à un certain niveau, se fait de manière trop débridée et si on pense trop vite tous qu’après une dose de vaccin on est protégé et que tout est terminé.

Ce n’est que durant le courant du mois d’août que les adultes auront eu l’occasion de bénéficier d’une vaccination complète (les deux doses ou une dose pour le vaccin Johnson et Johnson).

Des personnes peuvent être atteintes par le coronavirus (et parfois même hospitalisées) dans les jours ou les quelques semaines qui suivent la première injection (des cas sont rapportés par les médecins). Pourquoi ? La première dose de vaccination ne nous protège pas directement : il faut 10, 12, 14 jours, parfois 21 jours, donc deux à trois semaines à votre corps avant de développer ses moyens de défense. Dans les jours qui suivent la vaccination, vous n’êtes donc pas protégés, vous êtes comme quelqu’un qui n’a pas reçu de vaccin, il faut vraiment en tenir compte dans la manière de se comporter. Et la deuxième dose est aussi importante car elle apporte un surcroît de protection vis-à-vis des infections sévères et modérées.

Quelle protection après la première et la deuxième dose de vaccin?

Une étude anglaise des autorités sanitaires britanniques se penche sur la protection apportée par les premières et deuxièmes doses de vaccin, à l’égard du variant anglais largement dominant chez nous et du variant indien. Et elle conclut qu’il y a une protection partielle après une première dose mais qu’elle est moins forte qu’après une seconde dose mais qu’elle est surtout moins forte par rapport aux variants. "Une dose du vaccin Pfizer ou AstraZeneca réduit le risque de développer des symptômes du covid de 51 % par rapport au variant anglais, mais seulement de 34 % par rapport au variant indien", souligne Yves Van Laethem. "Après deux doses, la protection est nettement meilleure : elle va de 60 % pour l’AstraZeneca à 93 % pour le Pfizer". Il y a donc une grande différence, mais cette protection est évaluée ici contre toutes les formes de maladie, y compris légères. La protection contre les formes sévères (qui mènent à l’hôpital) est beaucoup plus élevée.

Yves Van Laethem rappelle donc l’importance de rester prudent, spécialement après la première dose de vaccin.