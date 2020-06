Mobilisation contre le racisme à Bruxelles: 10.000 personnes sur la place Poelaert

10.000 personnes de tous âges et de toutes couleurs de peau se sont rassemblées ce dimanche après-midi sur la Place Poelaert à Bruxelles afin de manifester contre les violences policières envers les Afro-Américains aux Etats-Unis, mais aussi contre ces mêmes violences ici, en Belgique, et contre le racisme dans la société belge.

"Le meurtre de George Floyd a visiblement réveillé beaucoup de gens", a expliqué Ange Kazi, porte-parole du 'Belgian Network for Black Lives' (BNFBL), qui a appelé à cette action. "Beaucoup de gens en ont marre de la violence policière qui touche systématiquement les noirs", a-t-elle ajouté. Des nombreux manifestants évoquaient aussi les noms de Semira Adamu, Mawda ou encore des jeunes Bruxellois Mehdi en Adil. "Nous exigeons la justice pour chaque victime de violences policières en Belgique", ont-ils revendiqué. "A chaque incident, un juge d'instruction doit être désigné afin que la victime et sa famille puissent bénéficier d'une enquête impartiale."



La mobilisation anti-raciste a eu lieu entre 15h et 16h30 et selon la police, 10.000 personnes, le nombre maximum que la place peut accueillir, étaient présentes. Entre 5.000 et 6.000 personnes étaient attendues selon les organisateurs.

La journée était évidemment particulière en période d'épidémie de Covid-19. La manifestation n'a pas été autorisée par la Ville de Bruxelles mais bien tolérée. Les organisateurs ont négocié avec les autorités et les forces de l'ordre pour trouver une solution. La manifestation était donc statique et les participants étaient invités à rester sur la place Poelaert.

La grande majorité des manifestants portaient un masque. Une distribution était d'ailleurs prévue pour ceux qui n'en auraient pas. Par contre, en raison de la foule, la distanciation physique a été difficile à respecter.

Présente pour surveiller la manifestation, la police s'est fait néanmoins discrète. Aucun agent en uniforme n'était présent. Aucun combi n'était visible non plus. Dido Lakama, l'un des organisateurs, avait assuré être coordonné avec la police pour "faire en sorte que tout se passe bien". "Le plus important, c'est que les gens puissent manifester de manière pacifique et en gardant les mesures de sécurité sanitaire bien en tête. Il y aura des stewards à chaque entrée de la place et une équipe d'infirmiers qui auront des masques à distribuer à chaque personne qui vient".

Une autre manifestation avait eu lieu hier à Liège, et d'autres se sont également déroulées ce dimanche à Anvers, à Gand et à Hasselt. L'événement réveille beaucoup les consciences depuis quelques jours à travers le monde.









