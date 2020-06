Mobilisation contre le racisme à Bruxelles: des milliers de personnes affluent vers la place Poelaert

Une mobilisation anti-raciste a lieu cet après-midi depuis 15 heures sur la place Poelaert à Bruxelles. Comme hier à Liège, les manifestants protestent suite au décès de George Floyd, un afro-américain asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis. L'événement réveille beaucoup les consciences depuis quelques jours à travers le monde et aussi chez nous. La journée est évidemment particulière en période d'épidémie de Covid-19. La manifestation n'a pas été autorisée par la Ville de Bruxelles mais est tolérée.

Les organisateurs ont négocié avec les autorités et les forces de l'ordre pour trouver une solution. La manifestation est donc statique, les participants sont invités à rester sur la place Poelaert. Entre 5.000 et 6.000 personnes sont attendues selon les organisateurs. La place peut accueillir 10.000 personnes laissant donc un peu de marge pour respecter les distanciations sociales. Le port du masque est évidemment fortement conseillé, une distribution est prévue à ceux qui n'en auraient pas.

Pas de présence policière visible

Il s'agit d'une manifestation contre le racisme et les violences policières. Les forces de l'ordre ont dû s'organiser en conséquence : aucune présence policière n'est prévue, c'est-à-dire pas d'agents en uniforme ou de combi si tout se passe correctement. Dido Lakama, l'un des organisateurs assure être coordonné avec la police pour "faire en sorte que tout se passe bien". "Le plus important, c'est que les gens puissent manifester de manière pacifique et en gardant les mesures de sécurité sanitaire bien en tête. Il y aura des stewards à chaque entrée de la place et une équipe d'infirmiers qui auront des masques à distribuer à chaque personne qui vient", ajoute-t-il. La mobilisation doit se terminer à 16 heures 30.









