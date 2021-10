Mobilisation de masse pour le climat chez les jeunes: des manifestations organisées dans 70 écoles

Une septantaine d’écoles ont participé à une action pour le climat. Le mot d’ordre de cette action : se réveiller pour le climat.

Dans une de ces écoles, où se sont rendus nos envoyés spéciaux, ils étaient 350 élèves à s’être réunis dans la cour de récréation. Les jeunes ont dessiné un cercle vert sur leur main pour représenter la terre.

"Tout le monde doit avoir la conscience éveillée et les jeunes sont l’avenir et notre futur donc c’est pour eux qu’il faut qu’on bâtisse un monde meilleur", explique une professeure de l'école.

Présents en nombre pour manifester leur volonté de faire changer les choses, ces jeunes n'étaient pas là pour faire de la figuration et comptent bien mettre leurs idées en pratique. "Je vais essayer d’acheter moins de choses et de réutiliser ce que je peux", s’engage un des élèves. "Je viens à vélo tous les jours et je motive les autres à faire des choses comme ça", raconte une autre manifestante.

Un des instigateurs de cette action a 16 ans. Il s’appelle Naoufel et il espère que cette large mobilisation fera bouger les politiques. "Après [ces actions], il faut une action au niveau politique et qu’ils fassent changer tout ça."

Une énorme marche pour le climat est prévue ce dimanche à Bruxelles. Naoufel et ses amis y seront.