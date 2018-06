Mondial 2018: incroyable hausse de la consommation de malbouffe durant les matchs

Quel que soit le score du match ce n’est pas la diététique qui l'emportera! Pendant les matchs, c’est plutôt le règne de la malbouffe. On consomme plus de bière, de chips que d’habitude. Les chiffres sont assez impressionnants!

Parfois, les supporters sautillent. D’autres dansent de bonheur. Mais il faut reconnaître que pendant un match, en général, la posture classique est de rester immobile, un verre en main!

Et question alimentation, les supporters ont leur préférence. "En regardant le match, on a mangé des pizza", dit la maman d’un petit garçon, qui reconnaît que ce n’était pas très équilibré. "C’était son anniversaire". "Des chips, de la pizza", dit une autre jeune fille.



Ce que mangent les supporters

Découvrons le menu du restaurant de la coupe du monde. Voici le menu des supporters selon un sondage réalisé en France.

Le plat le plus consommé, c’est la pizza, pour 47% des personnes interrogées. Arrivent ensuite les chips et les bonbons, pour 32%. Enfin, le dernier plat est le burger, pour 23% des personnes interrogées. La diététique va en prendre un coup!





"Passer ses nerfs"

"On ne réfléchit plus et on mange pour passer ses nerfs, quelque part", explique Bénédicte Craynest, diététicienne et nutritionniste. "Son plateau télé, on peut le préparer d’avance en mettant quelques crudités, en faisant un plateau joli et sympa, avec des morceaux de concombre, des radis, des dips, un peu de houmous ou du guacamole".





Hausse de vente de certains produits de 25%



Une enseigne de distribution belge a communiqué quelques chiffres étonnants. En trois jours, avant le match des Diables Rouges, ils ont vendu 3 millions de litre de bière, 210.000 kilos de chips et 26 kilomètres de saucisse. Soit une hausse entre 20 et 25%!