Mondial 2023 de handball - Les Red Wolves ont pris leurs quartiers jeudi à Malmö

Jeudi matin sur le coup de 10h00, l'équipe nationale de handball s'est envolée en direction de Malmö en Suède via Copenhague où ils sont arrivés début d'après midi pour la Coupe du monde qui débute, pour les Belges, par un duel face au Danemark vendredi soir.

Une fois installés, les joueurs ont pris la direction de l'Arena de Malmö pour un premier entrainement et une reconnaissance des lieux. Les joueurs semblaient détendus et concentrés dans une salle qui peut accueillir 13.000 personnes. Vendredi soir la Malmö Arena sera pleine à craquer lors de l'affrontement entre les Red Wolves et le Danemark, double tenant du titre. Les 300 supporters belges auront fort à faire pour se faire entendre face aux 12.000 danois annoncés qui envahiront la ville le temps de la rencontre, Copenhague ne se trouvant qu'à une trentaine de kilomètres. Le dernier entrainement est prévu vendredi matin sur le coup de 11 heures après quoi les troupes retourneront se reposer avant d'entrer officiellement dans le premier tournoi majeur de l'histoire du handball belge à 20h30. Yérime Sylla, le coach national, a estimé n'avoir "rien à perdre mais tout à prendre". Les troupes sont prêtes, mais il reste à gérer l'aspect émotionnel. Le second match des Red Wolves est prévu dimanche à 18h00 face à la Tunisie qui jouera elle vendredi en ouverture du groupe H face au Bahrein.