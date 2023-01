Mondial de handball - Les Red Wolves au complet à la veille du match contre le Bahrein

(Belga) Au lendemain de leur victoire historique face à la Tunisie, les Red Wolves ont repris le chemin de l'entraînement lundi, sur le coup de 18 heures, à la veille de leur dernière rencontre du tour préliminaire du Mondial de handball, qui les opposera au Bahrein mardi à Malmö, en Suède.

C'est un groupe complet qui est arrivé dans la salle, la bonne humeur étant de la partie. Après l'échauffement classique sous la direction de Serge Spooren, dix-huit joueurs se sont adonné a une partie de volley-football arbitrée par le coach national sur la totalité du terrain, deux joueurs étant pris en mains par le staff médical pour quelques soins. Une fois la fin de la partie sifflée les joueurs ont effectué quelques exercices avec tirs en mouvements. A 19 heures, le groupe a "libéré le parquet" et laissé les lieux à disposition de la Tunisie pour un dernier galop d'entrainement. Mardi soir les Red Wolves affrontent le Bahrein pour le compte de la dernière journée du groupe H. Qualifiée pour son premier grand tournoi, et seule nation novice au Mondial, la Belgique a débuté son tournoi par une défaite 42-28 face au Danemark, tenant du titre, vendredi. Les troupes de Yérime Sylla ont ensuite battu la Tunisie 31-29 dimanche, signant la toute première victoire belge dans un Mondial. Au classement, la Belgique, avec 2 points, est 2e du groupe H derrière le Danemark (4) et devant la Tunisie et le Bahrein (1). Les trois premiers seront qualifiés pour le tour principal et resteront à Malmö. Le dernier prendra la direction de la Pologne pour y jouer la Coupe du Président pour les places de 25 à 32. (Belga)