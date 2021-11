Mondiaux de padel - La Belgique bat les Etats-Unis en match de classement chez les messieurs

(Belga) L'équipe belge messieurs de padel a battu les Etats-Unis 3-0 dans son premier match de classement pour les places 9-16 jeudi aux championnats du monde de padel, à Doha, au Qatar.

Clement Geens et Francois Gardier ont d'abord battu 6-4, 3-6, 6-3 Nicholas Agritelley et Francisco Riveroll. Jeremy Gala et Dominique Coene ont fait 2-0 en dominant 7-5, 6-4 Javier Carrillo et Fernando Alarcon. Bram Coene et Nick Braet ont écarté ensuite Nicholad Frank et Patrick Kawka 6-3, 2-6 7-6 (7/5) pour porter le score final à 3-0. Les Belges joueront maintenant un match de classement pour les places 9 à 12. Plus tôt dans la journe, la Belgique avait été battue 3-0 par l'Espagne, championne en titre, en quarts de finale du tournoi féminin. Les Belges affronteront le Mexique vendredi en match de classement pour les places 5 à 8. (Belga)