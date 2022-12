Mondiaux de tennis de table juniors - Adrien Rassenfosse en 8e de finale du double mixte U19

(Belga) Adrien Rassenfosse s'est qualifié pour les 8e de finale du double mixte U19 des Mondiaux de tennis de table juniors, mardi à Radès, en Tunisie. Le pongiste de Pépinster et l'Allemande Annett Kaufmann ont battu 3-1 (11-8, 11-9, 12-14, 11-4) au premier tour les Polonais Milosz Redzimski et Anna Brzyska.

Ils affronteront en 8e de finale les Chinois Lin Shidong et Kuai Man. En double mixte U15, Lilou Massart et le Bulgare Yoan Velichkov ont été battus 3-0 (11-8, 11-8, 16-14) par le Tunisien Wassim Essid et la Thaïlandaise Phatsaraphon Wonglakhon. Dans le tableau du simple garçons U19, Adrien Rassenfosse (ITTF 15 dans sa catégorie) affrontera l'Égyptien Marwan Gamal (ITTF 56) au premier tour. Il jouera aussi le double garçons aux côtés du Japonais Hayate Suzuki. Chez les filles U19, Sara Devos (ITTF 197 chez les U19) croisera la route de la Taïwanaise Chi-Shiuan Chen (ITTF 23). Lilou Massart affrontera la Tunisienne Balkis Suissi au premier tour du tableau filles U15. Elle disputera aussi le double U15 avec l'Espagnole Maria Casas . Dimanche, l'équipe belge garçons U19 a été battue dès son entrée en lice, s'inclinant devant la Roumanie sur le score de 3 victoires à 0. Ces championnats du monde se disputent jusqu'au 11 décembre. (Belga)