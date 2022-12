(Belga) Associé au Japonais Hayata Suzuki, Adrien Rassenfosse a été battu en finale du double chez les U19 aux championnats du monde de tennis de table juniors, samedi, à Radès, en Tunisie.

Adrien Rassenfosse, 19 ans, 15e mondial dans sa catégorie, et Hayata Suzuki se sont inclinés en finale face aux Chinois Lin Shidong et Chen Yuanyu 3 sets à 1 (11-5, 11-5, 9-11 et 11-2). (Belga)