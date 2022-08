Mondiaux juniors de cyclisme sur piste - Julie Nicolaes remporte la médaille de bronze sur 500m

(Belga) Julie Nicolaes a remporté la médaille de bronze sur le 500m filles des championnats du monde juniors de cyclisme sur piste vendredi à Tel-Aviv en Israël.

Troisième des séries avec un chrono de 35.389 secondes, Nicolaes a remporté la médaille de bronze lors de la finale en 35.448. La Sud-Coréenne Chaeyeon Kim a été championne du monde en 34.871 devant l'Allemande Clara Schneider 35.048. Mercredi, Nicolaes, 18 ans, avait déjà remporté la médaille de bronze sur le sprint. Dans la course aux points filles, Hélène Hesters a terminé à la 20e place avec -12 points après avoir pris un tour. La Française Heidi Gaugain s'est imposée avec 45 points devant l'Américaine Chole Patrick (30) et l'Ukrainienne Anna Kolyzhuk (26). Chez les garçons, Jasper Bertels a terminé à 12e place de l'omnium avec 64 points. Le titre mondial est revenu au Canadien Carson Mattern avec 120 points devant le Polonais Dominik Ratajczak (111) et l'Allemand Tobias Muller (109). (Belga)