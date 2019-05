Mort de Julie Van Espen: "Comment les décisions de la justice ont-elles été prises?"

La commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice (CSJ) va "s'informer auprès des autorités judiciaires anversoises pour obtenir toutes informations utiles et pouvoir ainsi évaluer si et quelles initiatives pourraient être prises afin d'éviter, à l'avenir, des tragédies" dans le genre de celle qui a coûté la vie à Julie Van Espen.

Dans un communiqué vendredi, le CSJ, dont les missions consistent entre autres à veiller au bon fonctionnement de l'ordre judiciaire, d'identifier les difficultés structurelles et de proposer des recommandations, voudrait en apprendre un peu plus sur la façon dont les choses se sont passées dans le traitement judiciaire du dossier de Steve Bakelmans. "Il s'agit de savoir, sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit, comment ces décisions ont été prises, qui les a prises, s'il y a eu concertation, évaluation des conséquences, etc..? ", indique Magali Clavie du CSJ. "Il est important de dire que les chefs de corps et le procureur d'Anvers ont déjà pris des mesures, en réaction à ce drame mais il est nécessaire aussi qu'un contrôle externe à la magistrature soit effectué et c'est précisément le rôle du CSJ. Nous ne restons pas les bras ballants face à de tels faits", insiste encore Madame Clavie.