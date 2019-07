Mortalité élevée des mésanges : sont-elles en danger ?

La mortalité chez les mésanges est en augmentation. Une centaine d'échantillons sont en cours d'analyse pour trouver la cause de ce phénomène

Chaque année, au printemps, les citoyens amoureux des oiseaux peuvent signaler les oisillons morts et les mésanges bleues qu'ils trouvent dans leur jardin. Cette année, leur mortalité est en augmentation de manière inquiétante, si bien que deux associations flamandes de protection des oiseaux et de la nature tentent d'en trouver la cause. Une hypothèse plausible serait l'utilisation accrue d'un pesticide contre la pyrale du buis, ce papillon parasite qui ravage haies et bordures, indiquent-elles. Une centaine d'échantillons sont actuellement en cours d'analyse.



Entre le 15 mars et le 15 juin, les citoyens pouvaient signaler, via le site web sosmezen.be, les oisillons morts et les mésanges bleues qu'ils découvrent, souvent dans des nichoirs. Un total de 4.516 poussins de mésanges morts a ainsi été signalé en Flandre. En Wallonie, aucune enquête de ce type n'a été menée. Aucun chiffre n'est dès lors actuellement disponible. Toutefois, un ornithologue de chez Natagora estime que la hausse de la mortalité chez les mésanges en Flandre et aux Pays-Bas peut être, en partie, extrapolée au sud du pays. "Nous ne nous attendions pas à un nombre aussi élevé", commentent les deux organisations flamandes (Vogelbescherming Vlaanderen et Vereniging voor Ebologish Leven en Tuinieren - Velt).

Quelles en sont les causes ?

Si la plupart des signalements provenaient de la province de Flandre orientale, cela ne signifie pas pour autant que ses habitants utilisent davantage de pesticide qu'ailleurs ou qu'il y a dans cette province plus de décès de mésanges. Le phénomène peut simplement s'expliquer par le fait que la population est sensible à ce type de projet de recherche et signale donc davantage les cas de mortalité. L'année dernière, les Pays-Bas ont mené une première étude sur l'influence de pesticides sur la population de mésanges bleues. "Bien que la recherche n'ait été réalisée que sur base de 10 échantillons, des traces de 14 types de pesticides différents y ont été découvertes. Du DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane), qui est interdit d'usage en Belgique et aux Pays-Bas depuis le début des années 1970, a même été décelé. Le fait de trouver des substances nocives après tant d'années est particulièrement préoccupant", s'alarment les deux associations.

Cent échantillons seront analysés en laboratoire ces prochaines semaines. "Nous souhaitons déterminer s'il existe un lien entre une mortalité élevée chez les mésanges et l'utilisation d'insecticides", indiquent les organisations. Le coût de telles analyses (200 euros par échantillon) en limite toutefois le nombre. Les résultats de ces examens sont attendus pour le début du mois de septembre.