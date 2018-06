Préavis de grève dans les prisons dès demain matin: que veulent les travailleurs?

Une réunion du front commun syndical s'est tenue lundi à 10h00 à la CGSP, à la suite du projet du gouvernement fédéral de service garanti dans les prisons. Un préavis de grève a été déposé pour demain dès 06h00.





Le projet de service garanti



Le gouvernement fédéral avait annoncé vendredi qu'il transmettait au comité de secteur 3, soit le comité de concertation sociale compétent pour les établissements pénitentiaires, son projet de service garanti dans les prisons. Une nouvelle qui passait mal côté syndical. La réunion en front commun était prévue "pour accorder nos violons", expliquait vendredi Claudine Coupienne, secrétaire permanente de la CSC Services publics. "On veut restreindre les droits syndicaux des agents alors qu'il y a une incapacité des gouvernements successifs à trouver des solutions à la problématique du fonctionnement des prisons: on ne trouve pas de budget, pas d'équivalents temps plein... Et en plus on veut empêcher les gardiens de faire grève! C'est finalement très malhonnête", poursuivait-elle.



Des assemblées générales du personnel doivent avoir lieu ce lundi après-midi.